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Автоэксперт оценил идею снизить водителям допустимое число промилле

Автоэксперт Моржаретто отреагировал на идею снизить водителям допустимое число промилле
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Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что, согласно Правилам дорожного движения, управление автомобилем при наличии в крови алкоголя запрещено в принципе. Таким образом специалист отреагировал на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.

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«У нас есть погрешность прибора, как техническая записана, и она допускает наличие паров до 0,16 г на литр выдыхаемого воздуха, примерно 0,3 промилле», — заявил Моржаретто RT в понедельник, 27 декабря.

Он подчеркнул, что это всего лишь технический порог, а не «разрешение выпить», пишет сайт aif.ru. Введен он был по итогам многочисленных консультаций, а аналогичные цифры установлены почти во всем мире, отмечает сайт kp.ru.

Ранее 27 декабря зампред правительства РФ, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей, сообщает телеканал «360».

В настоящее время норма промилле в России — 0,3 на литр выдыхаемого воздуха.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что вместо снижения промилле следует ввести «алкозамки, физические препятствия для того, чтобы человек мог завести машину и куда-то тронуться». Также он призвал проводить антиалкогольную политику, чтобы люди отказывались от алкоголя.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее в этот день заявил, что предложение снизить допустимый уровень содержания алкоголя в крови с нынешних 0,3 промилле обернется ростом коррупции, пишет REGNUM. Эксперт подчеркнул, что ужесточение законодательства не влияет напрямую на количество пьющих за рулем. Он добавил, что следует добиваться абсолютной невозможности уйти от ответственности за пьяное вождение.

Ранее в понедельник Автоюрист Дмитрий Славнов для борьбы с нетрезвыми водителями предложил ввести трехэтапную систему наказаний. По его мнению, инициатива Хуснуллина не найдет поддержку, потому что приведёт к переполненным судам, отмечает Pravda.Ru.

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