В Германии выставили на продажу Lada Niva для путешествий

В Германии 27 декабря выставили на продажу внедорожник Lada Niva, доработанный немецкой тюнинг-компанией Zubr. За автомобиль, предназначенный для путешествий, продавец планирует выручить €15 130 (1,2 млн рублей).

Судя по фотографиям, автомобиль построили на базе модификации Lada Niva Black. Внедорожник получил силовой бампер, шноркель (опционально), экспедиционный багажник, лестницу и дополнительную оптику на крыше.

Внедорожник Lada Niva предлагается с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

26 октября в Цюрихе состоялась европейская презентация Niva Red Legend Team, частной команды из Швейцарии, которая выступит на ралли Dakar-2022 на внедорожнике Lada Niva 1984 года выпуска в классическом зачете.

От стандартного внедорожника гоночный автомобиль отличается особой раскраской кузова, дополнительной оптикой и особыми покрышками. В салоне установлены каркас безопасности, спортивный руль и гоночные сиденья.