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ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

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Новая отчетность о переводах между физическими лицами введена не будет. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ, комментируя новость о том, что ЦБ якобы будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

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Отмечается, что сведения, которые будут собираться, касаются противодействия платежам от нелегального бизнеса в нелегальные онлайн-казино и финансовые пирамиды.

Внимание привлекут крупные суммы, поступающие за «считаные часы» на счета одних и тех же получателей. В Центробанке уточнили, что в таких ситуациях понятно, что переводы совершают не порядочные граждане или предприниматели, а те, кто причастен к проведению нелегальных операций.

Уточняется, что определенные кредитные организации в случае выявления рисков на основе имеющихся в регуляторе данных обязаны будут предоставить «обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям». Однако в пресс-службе подчеркнули, что информация, идентифицирующая физлиц, запрашиваться не будет.

Ранее в этот же день стало известно о разработке концепции передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов. В ЦБ указали, что такой обмен поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и будет способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний.

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