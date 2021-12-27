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Китайский портал перечислил негативные последствия для здоровья от чая

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Употребление чая в большом количестве может негативно сказываться на здоровье, в частности, этот напиток может вызвать физический дискомфорт. Об этом сообщает в понедельник, 27 декабря, китайский портал Sina.

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Автор материала отмечает, что вред от чая может быть соразмерен негативным последствиям, вызванным курением. Так, чай содержит кофеин, который оказывает мочегонное действие. Именно поэтому употреблять чай в качестве воды в течение длительного времени нельзя, это может привести к недостатку последней в организме.

Кроме того, крепкий чай может вызывать раздражение и повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, добавил журналист. Он также указал, что в чае содержатся танины, которые могут стать причиной проблем с усвоением железа.

Если возникнет дефицит железа, велик риск анемии, пояснил автор статьи.

Ранее, 15 декабря, доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что самая приемлемая доза употребления чая — четыре чашки в день. По его словам, в чае содержатся дубильные вещества, которые могут препятствовать усвоению организмом железа, цинка и других микроэлементов.

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