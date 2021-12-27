Прокуратура в Воронеже начала проверку после массового отключения отопления

Прокуратура Воронежа выявляет причину и сроки устранения аварийного отключения отопления и горячей воды в 413 многоквартирных домах, где проживает более 140 тыс. человек. Об этом сообщается в понедельник, 27 декабря, на сайте надзорного ведомства.

«В результате аварии на ТЭЦ-2 филиалом ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» произведено отключение подачи горячего водоснабжения и отопления в многоквартирные дома, расположенные в Коминтерновском районе Воронежа. В результате без горячей воды и тепла осталось около 140 тыс. жителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отключение оборудования на ТЭЦ-2 в Воронеже произошло из-за повреждения кабельной линии 26 декабря, передает RT.

Ранее, 23 декабря, второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления (СУ) СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело после аварии, произошедшей на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улан-Удэ.

Ущерб, нанесенный в результате возгорания, по данным СК, превышает 1 млн рублей.

Авария на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг, 23 декабря, передает НСН. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрических кабелей. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Пострадавших нет.

Правительство региона 23 декабря объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщает телеканал «360».