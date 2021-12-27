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«ВКонтакте» тестирует новые алгоритмы доставки сообщений и обновленное оборудование

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Социальная сеть готовится к повышенным нагрузкам в связи с новогодними праздниками и в течение декабря тестирует улучшенные алгоритмы доставки сообщений. В прошлую новогоднюю ночь максимальная нагрузка на серверы, обслуживающие отдельные компоненты сообщений «ВКонтакте», вырастала в 15 раз. Команда соцсети прогнозирует, что в этот Новый год нагрузка превысит прошлогодние показатели и вырастет в 20 раз.

Традиционно каждый Новый год социальная сеть сталкивается с рекордными нагрузками на свои сервисы, особенно это касается работы мессенджера. За последние годы «ВКонтакте» значительно улучшила технические возможности в связи с постоянной повышенной нагрузкой из-за пандемии. Тем не менее Новый год остается моментом пиковой загруженности сервисов, компания начала подготовку к нему заранее.

Чтобы пользователи смогли беспрепятственно поздравить родных, близких, друзей и коллег с праздниками, «ВКонтакте» адаптирует работу нового оборудования и проводит серию искусственных нагрузочных тестов. Их результаты показывают, что сервис выдерживает нагрузки в несколько десятков миллионов отправленных и доставленных сообщений в секунду.

Основная часть технических работ и внедрение профилактических мер проходит в часы наименьшей активности — в ночное время по Москве, чтобы это затронуло минимальное число людей. В это время у некоторых пользователей могут наблюдаться кратковременные задержки в работе мессенджера. «ВКонтакте» просит с пониманием отнестись к обновлениям и усовершенствованию работы сервисов.

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