Эпидпорог по ОРВИ превышен в Рязани почти на 46%

В Рязани на неделе с 20 по 26 декабря эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ был превышен на 57,9%. А по Рязанской области превышение составило 45,9%. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора.

В основном болеют дети. Специалисты ведомства просят жителей при первых же симптомах ОРВИ остаться дома, чтобы не заразить окружающих, вовремя начать лечение, назначенное участковым врачом, пишет РИА «7 новостей».

25 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за нового штамма «Омикрон». По его словам, дети чаще вовлекаются в инфекционный процесс, поэтому обучение их безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая.