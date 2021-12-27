Единый центр вакцинации в Рязани отправят на новогодние каникулы

В Рязани на время новогодних каникул закроют единый центр вакцинации. Работа учреждения будет приостановлена с 28 декабря по 9 января. А с 10 января центр заработает в прежнем режиме.

В праздничные дни, за исключением 1 и 7 сентября, желающие вакцинироваться от коронавируса смогут это сделать в медицинских организациях области.

Как пишет 62INFO.ru, всего в Рязанской области работает 69 пунктов вакцинации. Прививочные кабинеты будут доступны в первой половине дня. 2, 4, 6 и 8 января откроет свои двери мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Глобус».

По данным оперативного штаба, в Рязанской области сделали прививки 56,8 тыс. человек.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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