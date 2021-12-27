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Ученый назвал основные симптомы «Омикрон»-штамма COVID-19

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Першение в горле, насморк, усталость, чихание, боль в пояснице, головная боль, ночная потливость и мышечные боли могут свидетельствовать о наличии в организме «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщила в понедельник, 27 декабря, газета The Sun.

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Профессор Тим Спектор уточнил, что вышеуказанные симптомы, по-видимому, являются преобладающей особенностью «Омикрона». По его словам, проведенный учеными анализ показал, что только половина людей с COVID-19 испытывают классические три симптома наличия коронавируса в организме.

В частности, как указал Спектор, речь идет о лихорадке, кашле или потере запаха и вкуса. Однако именно першение в горле, насморк, усталость, чихание, боль в пояснице, головная боль, ночная потливость и мышечные боли могут стать сигналом об «Омикроне».

При этом, по мнению профессора, в большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта «Дельта».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян нужно увеличивать. Он выразил надежду только на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

20 декабря Sky News опубликовал данные исследований работников Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний, которые показали, что штамм «Омикрон» не так опасен для легких, как «Дельта» и первоначальные варианты коронавируса. По информации специалистов, этот штамм не вызывает у заболевших тяжелого течения болезни.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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