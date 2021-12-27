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В Госдуме оценили слова Лаврова о военных рисках из-за втягивания Украины в НАТО

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал в понедельник, 27 декабря, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО.

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«Глава внешнеполитического ведомства снова дал понять «коллективному Западу», что самое важное для президента России, ее руководства и парламента — это безопасность страны и российских граждан. И если по периметру наших границ начнется размещение угрожающих нам напрямую оружейных систем, то и наша реакция будет незамедлительной и однозначной», — заявил Выборный в беседе с Pravda.Ru.

Депутат подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но намерена жестко защищать свои интересы.

«Наши стремления ясны — мы хотим защитить собственную безопасность и суверенитет. Россия — страна-миротворец, это доказала история нашего государства. Россия никому не угрожает, но и в наш адрес мы не допустим выпадов. Мы намерены жестко отстаивать и защищать интересы РФ», — сказал он.

Также Выборный озвучил текущую стратегию общения России с Западом.

«Стратегия в общении с Западом у нас с приходом Владимира Путина на пост президента, в принципе, всегда одна — не пытайтесь нам навязывать свои ценности и внешнее управление. Мы не приемлем, чтобы с нами разговаривали языком ультиматумов, нарушали договоренности, дестабилизируя ситуацию у границ России, в том числе совершая провокационные заходы боевых кораблей в наши воды и пролеты самолетов в опасной близости от российских границ», — подчеркнул парламентарий.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил в интервью газете «Ослободженье», что втягивание Украины в Североатлантический альянс и возможное появление ракет у границ России создают серьезные военные риски.

Также глава МИД РФ не исключил 27 декабря, что Запад стремится подпитать милитаристские настроения Украины, чтобы устроить «маленькую войнушку», в которой можно будет обвинить Россию, сообщается на сайте kp.ru. Он отметил, что позиция Запада и НАТО по Украине является хамством.

Ранее, 24 декабря, политтехнолог Марат Баширов заявил, что материал агентства Bloomberg о наращивании российских войск на границе с Украиной может быть попыткой саботажа переговорного процесса.

Баширов указал на наличие в НАТО сил, которых не устраивает курс президента США Джо Байдена на мирное урегулирование ситуации.

Эксперт предположил, что заявление о войсках России на границе с Украиной является частью кампании по информационному давлению на РФ. Баширов обратил внимание на то, что кадры, которые якобы доказывают наращивание войск на границе, — крайне низкого качества. Также в них содержатся признаки редактирования.

23 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке, сообщило о том, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают» об этом.

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