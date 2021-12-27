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Из хранилищ Европы отобрано уже 43,1% закачанного в этом году газа

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Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрано уже 43,1% от объема, закачанного в этом году. Об этом 27 декабря сообщили в «Газпроме».

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Так, объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, по данным Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году.

Кроме того, с 24 декабря Украина вошла в зону исторического минимума по запасам газа в подземных хранилищах. Сейчас объем оценивается в 14,37 млрд куб. м, что на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года, говорится в сообщении российской компании.

Днем ранее стало известно, что 26 декабря во время дополнительной сессии аукциона «Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа. Отмечалось, что российская компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной (заканчивается в 19:00 мск), а на дополнительной сессии (заканчивается в 4:30 мск), а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Накануне, 25 декабря, холдинг также не стал бронировать мощности газопровода. Компания снижает бронирование мощностей Ямал–Европы с конца прошлой недели. Так, на 17 декабря компания выкупила 27 млн куб. м, а уже на 20 декабря — лишь только 3,8 млн из доступных 89,1.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. При этом российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

Тогда же официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. По его словам, Европе «лучше посмотреться в зеркало», так как все проблемы она создает себе сама. Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

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