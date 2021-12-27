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Детям-сиротам Ставрополья выдадут в 2022 году более 500 квартир

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В Ставропольском крае в 2022 году будет увеличено финансирование краевой программы по обеспечению детей-сирот. Об этом объявил региональный министр имущественных отношений Виталий Зритнев. По его словам, должно быть приобретено и предоставлено детям-сиротам еще более 500 жилых помещений.

По программе соисполнения министерство выдало детям-сиротам в этом году более 400 квартир. Последние выдаются на этой неделе, в Кисловодске. В следующем году процесс запустят сразу после новогодних праздников. Речь идет о находящихся в стадии ремонта квартирах, приобретенных по контрактам ранее. В министерстве планируют, что программу удастся выполнить в полном объеме.

Зритнев отметил, что в Ставропольском крае нет очереди среди сирот на получение квартир. По закону все дети-сироты имеют равные права на получение квартир. Ребенок, которому исполнилось 18 лет и который включен в сводный список, должен подать заявление о намерении реализовать свое право, предоставленное ему по закону, пишет NewsTracker.

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