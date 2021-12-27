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«Воздушная скорая» заработала в Орловской области

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Первый рабочий вылет вертолета санитарной авиации состоялся в Орловской области. Воздушное судно, которое поступило в регион несколько дней назад, доставило первого пациента в больницу.

Подробности первого вылета рассказал глава региона Андрей Клычков. По его словам, которые приводит InfoOrel.ru, экстренная помощь потребовалась жителю города Ливны. После телеконсультации со специалистами областной клинической больницы было принято решение транспортировать пациента в Орел.

Вертолет доставили в Орловскую области 23 декабря. При помощи него удастся существенно ускорить доставку тяжелобольных пациентов к месту госпитализации. Техника, которой оборудовали салон вертолета, позволяет проводить реанимационные мероприятия прямо в воздухе.

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