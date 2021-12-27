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Тарифы на проезд в автобусах Пскова повысят с нового года

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В Пскове с 1 января 2022 года подорожает проезд в автобусах. Соответствующий приказ подписал и.о. председателя регионального комитета по тарифам и энергетике Виталий Суриков, документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Приказ устанавливает предельно регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа. Максимальная сумма за проезд составит 31 рубль, перевезти багаж можно будет за аналогичную сумму, пишет Псковское агентство информации.

«Снижение уровней установленных предельных максимальных тарифов производится организациями, индивидуальными предпринимателями самостоятельно», — приводит текст приказал Псковская Лента Новостей.

При этом, как уточняет издание, УФАС России по Псковской области призывало профильный комитет оставить тарифы на проезд на прежнем уровне.

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