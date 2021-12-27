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Иностранные атташе прибыли к зданию Минобороны России

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Иностранные атташе прибыли к зданию Минобороны России. Об этом сообщил в понедельник, 27 декабря, корреспондент«Известий».

На опубликованных кадрах можно заметить, как автомобили с дипломатическими номерами въезжают на территорию российского оборонного ведомства, которое находится в Москве.

27 декабря была назначена встреча замглавы Минобороны РФ Александра Фомина с военными атташе посольств стран — членов НАТО. В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах НАТО.

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Днем ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что на заседании совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января, «Россия будет в одиночестве против 30 стран — членов альянса», в разной степени настроенных против Москвы.

По мнению политика, на позицию США, выступающих в качестве основной силы НАТО, будут пытаться повлиять их многочисленные партнеры по альянсу. Поэтому России прежде всего необходимы четкие договоренности с американской стороной.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия – НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

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