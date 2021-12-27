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Премьер Удмуртии рассказал о жесткой посадке вертолета Ми-2

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На место жесткой посадки вертолета Ми-2 под Ижевском выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная, врачебная и фельдшерская. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил «Известиям» премьер-министр Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

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«В 15:15 (14:15 мск. — «Известия») поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. Экипаж сам позвонил в службу «112». <...> На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская», — заявил Семенов.

Он подтвердил, что экипаж вертолета осуществлял патрулирование магистральных нефтепроводов.

Инцидент с вертолетом Ми-2 произошел ранее в этот день. Источник «Известий» рассказал, что воздушное судно, совершившее жесткую посадку под Ижевском, попало в вихревой поток, в результате чего упало. Два человека, находившиеся на борту, выжили.

Уточняется, что последствия происшествия смягчены за счет небольшой высоты, на которой находился вертолет, и снежного покрова.

В региональном главке МЧС сообщили, что к поиску места аварийной посадки борта из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой. Кроме того, к поисковым мероприятиям привлечены беспилотные авиационные системы МЧС.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, борт вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Около 14:00 мск вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Начата доследственная проверка.

Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации, добавили в ведомстве. На место происшествия направились следователи.

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