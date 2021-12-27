ДТП с тремя пострадавшими произошло под Ижевском

Крупное ДТП произошло в Удмуртии, на 209-м км подъезда к Перми и Ижевску трассы М7. В результате пострадали три человека. Они госпитализированы.

Женщина, которая управляла автомобилем Hyundai Solaris, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с «Ладой Гранта», за рулем которой также находилась женщина.

Погибших нет, травмы получили оба водителя и пассажир отечественной легковушки, сообщает ИА «Сусанин».

26 декабря сообщалось о крупном ДТП в Ростовской области, в котором погибли три человека и шестеро пострадали. В аварию попал микроавтобус, который ехал из Москвы в Донецк. Водитель Mercedes Vito не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении.