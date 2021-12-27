Отец экс-спецназовца Белянкина прокомментировал приговоры убийцам сына

Отец убитого экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина Алексей 27 декабря сказал, что удовлетворен приговорами участникам убийства его сына.

«Я удовлетворен, с учетом, что это колония строгого режима. Для убийц сроки 20, 18, 17 лет, я думаю, вполне серьезные. Заслуженное наказание, хотя морально, как отец, который потерял сына... как я уже говорил, наказание должно быть альтернативным, по крайней мере для убийц (пожизненное. — Ред.)», — сказал он.

Алексей Белянкин признан судом потерпевшей стороной.

Ранее в этот же день сообщалось, что Мособлсуд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Максимальный срок получил Сергей Ходжоян, нанесший мужчине смертельное ножевое ранение.

По 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно суд назначил братьям Гамлету и Гранту Айрапетяновым. По данным следствия, в ходе совершения преступления они держали Белянкина, а также «активно участвовали» в избиении двух врачей-реаниматологов.

Участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили в поселке Путилково Красногорского района Московской области 1 июня 2019 года. Его близкие сообщили, что он пытался заступиться за мужчину, которого избивала толпа, но сам стал объектом нападения. Его и второго мужчину ударили ножом, экс-спецназовец погиб до приезда скорой помощи, второго раненого госпитализировали в тяжелом состоянии.