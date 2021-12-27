Профессор МГУ рассказал о прошлом отца 9-летней студентки психфака

Член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов рассказал, что отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений занимался интересной научной работой на факультете.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 27 декабря, Асмолов отметил, что преподаватели, которые вели дипломную работу Евгения Теплякова и у которых он писал курсовые, говорили, что «он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления».

Между тем завкафедрой психологии личности не стал утверждать, что Тепляков был вундеркиндом. Он уточнил, что для подобных выводов необходимо больше информации о человеке, а он всего лишь посещал его лекции по психологии личности.

«Но Евгений Тепляков считает своих детей одаренными. Для родителя это позиция, которая чаще всего является позитивной», — заявил Асмолов.

По его словам, в семье Тепляковых «происходит конструирование ребенка и его развития по образу и подобию мечты», что, в свою очередь, может негативно сказаться на детской психике.

Ранее 27 декабря уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что учтет мнение члена СПЧ Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ 9-летней студентки, пишет RT.

26 декабря стало известно, что Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и Львовой-Беловой с просьбой приостановить «опасный социально-психологический эксперимент».

Отец Тепляковой в ответ заявил, что Асмолов не имеет права выступать с заявлениями по поводу учебы его ребенка. Также мужчина заверил, что слова члена СПЧ не имеют никакого отношения к действительности и его заявление является «нарушением неприкосновенности личной жизни», отмечает телеканал «360». Мать девочки также отреагировала на призыв Асмолова.

24 декабря стало известно, что команда уполномоченного по правам ребенка следит за ситуацией вокруг Алисы Тепляковой.

21 декабря девочка сдавала предмет «введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории до объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал».

Ранее факультет психологии МГУ, где обучается 9-летний ребенок, заявил, что нарушений при приеме экзамена у Тепляковой не было. При этом родители девочки настаивают на том, что ее в университете травят и не поддерживают, пишет НСН.

Как пишет сайт kp.ru, одногруппницы Алисы также рассказывали о ее проблемах в учебе из-за долгов.

«Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы», — пояснили студентки.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й, но документ получила через год по техническим причинам.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.