Прямой эфир
Экономика
В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа
Общество
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2
Экономика
Из хранилищ Европы отобрано уже 43,1% закачанного в этом году газа
Армия
Самолет-разведчик ВВС США приблизился к российско-украинской границе
Наука
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Экономика
«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа в Китай
Мир
В Белоруссии опубликовали проект изменений в конституцию
Экономика
Лавров назвал поданный в ВТО иск против РФ позорным шагом
Общество
В Севастополе уволили отвечающего за уборку снега вице-губернатора
Политика
Матвиенко указала на целесообразность укрупнения регионов

Минский суд приговорил 21-летнего россиянина Дудникова к 11 годам колонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Егор Дудников в понедельник, 27 декабря, был признан виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии. Минский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Суд и там: почему обвинение Сапеге не спешат выдвигать
И насколько велики шансы ее возвращения в Россию

«В соответствии с ч.2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Дудникову назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — следует из сообщения пресс-службы суда.

Так, девять лет лишения свободы Дудников получил за разжигании социальной вражды, а еще четыре года — за публичные призывы к захвату государственной власти.

Россиянина задержали в Белоруссии 5 мая 2021 года. Также в мае его арестовали.

В июне Дудникова посетил в минском СИЗО российский консул. Он отмечал, что россиянин чувствует себя нормально и на условия содержания не жалуется.

Как сообщалось 14 июля, Дудников полностью признал вину в совершении преступлений.

Также в минском СИЗО КГБ по обвинению по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии («Разжигание розни») на данный момент находится россиянка София Сапега, которая была задержана в белорусской столице 23 мая вместе с экс-главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Ей грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021