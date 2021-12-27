Минский суд приговорил 21-летнего россиянина Дудникова к 11 годам колонии

Россиянин Егор Дудников в понедельник, 27 декабря, был признан виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии. Минский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

«В соответствии с ч.2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Дудникову назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — следует из сообщения пресс-службы суда.

Так, девять лет лишения свободы Дудников получил за разжигании социальной вражды, а еще четыре года — за публичные призывы к захвату государственной власти.

Россиянина задержали в Белоруссии 5 мая 2021 года. Также в мае его арестовали.

В июне Дудникова посетил в минском СИЗО российский консул. Он отмечал, что россиянин чувствует себя нормально и на условия содержания не жалуется.

Как сообщалось 14 июля, Дудников полностью признал вину в совершении преступлений.

Также в минском СИЗО КГБ по обвинению по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии («Разжигание розни») на данный момент находится россиянка София Сапега, которая была задержана в белорусской столице 23 мая вместе с экс-главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Ей грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.