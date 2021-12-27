Дело по факту гибели женщины с ребенком в ДТП возбудили в Ульяновской области

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда грузовика на женщину с ребенком. Об этом ulpravda.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла 26 декабря на трассе Саранск–Сурское–Ульяновск в Майнском районе. По предварительным данным, грузовой «МАЗ» занесло, машина выехала на встречную полосу и сбила 42-летнюю женщину с четырехлетним ребенком, которые пересекали проезжую часть по переходу.

Пешеходы получили различные травмы, от которых скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В МВД уточняют, что 58-летний водитель грузовика в момент ДТП был трезв. Расследование уголовного дела продолжается.

25 декабря в Курской области автомобиль Hyundai Tucson столкнулся со встречным Toyota Avensis, а затем врезался в «Газель». Водитель Toyota погиб на месте. Его пассажиры — женщина и ребенок 2011 года рождения — скончались по пути в больницу. Различные травмы получили еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний.