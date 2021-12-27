Прокуратура начала проверку после гибели мужчины на горнолыжном спуске в Москве

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи гибелью мужчины на горнолыжном спуске на юге столицы.

Инцидент произошел еще 24 декабря. По предварительной информации, 59-летний мужчина получил травму во время катания на горнолыжном спуске и позднее скончался.

Проверка по факту случившегося поручена Чертановской межрайонной прокуратуре, в ходе мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению организацией техники безопасности.

«По решению Чертановского межрайонного прокурора проведение процессуальной проверки поручено территориальному органу столичного управления СК России», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном 27 декабря.

Накануне на юге Москвы 15-летний подросток врезался на «ватрушке» в дерево и погиб. По информации «Известий», трагедия произошла на Каширском шоссе у дома № 59. Предварительный диагноз — перелом позвоночника в результате сильного удара.