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Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели семьи в Канске

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования гибели семьи из четырех человек в городе Канске Красноярского края. Об этом сообщается в понедельник, 27 декабря, на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А.Г. установить все причины и условия произошедшего и доложить о комплексе проведенных по уголовному делу следственных действий», — говорится в сообщении.

Трагедия, о которой стало известно 27 декабря, произошла в квартире дома по улице Эйдемана. Предположительно, убийство жены и двух детей совершил отец семейства, после чего покончил с собой, передает RT. В ночь убийства соседка слышала ссору между супругами.

По данным СК, муж и жена находились в бракоразводном процессе и не проживали вместе. По информации «Известий», женщина хотела оставить детей себе после развода, с чем был не согласен их отец. 26 декабря мужчина пришел навестить детей, а на утро следующего дня тела женщины и двух несовершеннолетних обнаружила мать убитой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, сообщает телеканал «Звезда».

В тот же день Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места происшествия, сообщает телеканал «360».

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