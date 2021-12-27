Курганский вытрезвитель начнет работу на новогодних каникулах

Вытрезвитель в Кургане откроется 1 января 2022 года. Первое время там будут бесплатно оказывать помощь пациентам, рассказала руководитель областного управления соцзащиты Анастасия Золотухина.

«Расходы на содержание пока лягут на бюджет, но федеральным законодательством разрешается взымать плату за услуги гражданам. В первом квартале мы порядок этот отработаем, чтобы содержать вытрезвитель не за бюджетный счет, а за счет платы за содержание клиентов», — объяснила Золотухина.

Курганский вытрезвитель сможет принять одновременно 20 человек, передает ИА «Ура.ру». В перспективе учреждение получит лицензию на оказание медицинской помощи.

Ранее парламентарии Ульяновской области рассмотрели изменения в региональный закон о профилактике алкоголизма. Документ предусматривает открытие медицинских вытрезвителей и введение должности врача-фельдшера и медицинской сестры в вытрезвителях. На данный момент ведется речь о создании учреждения в Ульяновске, на базе областной наркологической больницы. В дальнейшем возможно появление медвытрезвителей в других муниципалитетах. В проекте бюджета пока не предусмотрены средства на создание вытрезвителей. Однако в первых поправках возможно планирование финансирования в размере 12 млн рублей.