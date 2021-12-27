В Госдуме спрогнозировали перспективы переговоров РФ и США по безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности — это реальные шаги, которые могут привести к стабильности. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил «Думе ТВ» первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа, комментируя предстоящие переговоры РФ и США.

«Мы предложили программу, которая сегодня реально может остановить вот этот психоз <…> и [сгладить] ту обстановку, которая сегодня действительно является опасной. И это реальные шаги, которые могут привести к определенной стабильности. И мы рассчитываем только на это», — отметил он.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что основной раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних каникул. При этом министр допустил, что Запад постарается заболтать Москву в вопросе гарантий.

Также 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом которые, как ожидается, состоятся 12 января, являются очень важными.

Директор общеевропейского аналитического центра European Leadership Network, бывший постпред Великобритании при НАТО Адам Томсон в беседе с «Известиями» отметил, что Россия и Североатлантический альянс могут договориться о снижении рисков, которые связаны с соседством друг с другом, однако для этого понадобятся терпеливые переговоры.

23 декабря замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России. В Москве подчеркивали, что ждут конкретных ответов по гарантиям безопасности, а не забалтывания по данным вопросам.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.