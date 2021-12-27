Американского боксера Дэнни Келли застрелили в США

Завершивший карьеру боксера Дэнни Келли был застрелен за рулем своего автомобиля в американском штате Мэриленд. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщило издание Boxing Science.

Врачам не удалось спасти Келли, он скончался в больнице. В автомобиле со спортсменом были его девушка и трое детей, которые не пострадали.

По факту случившегося полиция начала расследование. Вознаграждение за информацию о местонахождении убийцы составляет $25 тыс.

Боксер выступал в тяжелом весе с 2012 по 2019 год. Он выиграл 10 боев из 14.

9 декабря в Лос-Анджелесе убили 33-летнего рэпера Винсента Кохрана, который более известен слушателю как Slim 400. Тело музыканта обнаружили сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место после информации о выстрелах.

Мужчину доставили в местную больницу, где позже он скончался от полученных ран. Одной из версий убийства Slim 400 полицейские называют войну между уличными бандами Лос-Анджелеса.