Грунтовый корт построили в Удмуртии

В Удмуртии построили первый в республике грунтовый корт. Спортивную площадку возвели на деньги спонсоров. В ближайшем будущем планируется оборудование еще четырех подобных кортов и хардов, а также Центра ракетных видов спорта.

По словам республиканского министра спорта Александра Варшавского, которые приводит udm-info.ru, корт может работать круглый год. Воздухоопорный купол в мае снимается, а устанавливается обратно в сентябре. Грунтовым он назван из-за мягкого покрытия, которое не вредит здоровью и минимизирует травмы.

Министр не уточнил, где именно построили корт. Ранее он рассказывал о планах по установке быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, но не сообщал, где первый подобный ФОК появится.

В конце ноября сообщалось, что в городе Глазове в Удмуртии начали строить спортивный комплекс для мини-футбола, волейбола, гандбола и баскетбола.