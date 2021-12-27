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Предмет охраны двух знаковых исторических зданий утвердили в Москве

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Департамент культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) подготовил перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице, определив представляющие архитектурную ценность элементы. Для каждого из объектов специалисты утвердили особый документ — предмет охраны. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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«Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним», — приводит слова Сергуниной mos.ru.

В частности, в предмет охраны особняка Арсения Морозова, созданного в 1899 году архитектором Виктором Мазыриным, вошли крыша здания, башни, эркер, площадки-террасы, а также лестницы, выполненные из гранита и металла.

«Здание стилизовано под испанский замок в неомавританском духе. Построить такой дом фабрикант Арсений Морозов захотел после своего путешествия по Испании и Португалии. Современники приняли новый особняк неоднозначно. Он был слишком вычурным и экзотическим для Москвы. Теперь же это признанный памятник, одна из архитектурных жемчужин столицы. Дом Арсения Морозова имеет статус объекта культурного наследия и охраняется государством», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Также ведомство внесло в предмет охраны фасады сооружения, выполненные с элементами декора, которые относятся к итальянскому Ренессансу.

Дом фабриканта Степана Рябушинского, как рассказал глава Мосгорнаследия, — классический образец модерна. По его словам, экспертам понадобилось много времени, чтобы описать и учесть все ценные элементы, отвечающие за исторический облик здания.

Особняк на Малой Никитской был построен в 1900–1903 годах архитектором Федором Шехтелем, который создал, в частности, парадную лестницу-волну, мраморные подоконники, а также ширму-витраж в вестибюле дома.

При этом в предмет охраны также вошли композиция и планировка здания, парадное крыльцо и крыльцо-терраса, все лестницы и балконы, крыши, световой фонарь на парадной лестнице и зенитный фонарь в помещении сводчатой молельни.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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