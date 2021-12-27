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Разработчик «Авифавира» рассказал о его эффективности против «Дельты» и «Омикрона»

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Российский препарат от коронавируса «Авифавир» эффективен против штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом сообщается на сайте группы компаний «Химрар», которая является разработчиком препарата.

«Авифавир» воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причем сразу по трем взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию», — говорится на сайте разработчика.

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Отмечается, что на основании результатов 23 исследований в терапии коронавируса, было выявлено улучшение состояния на 47% при условии применения на ранней стадии заболевания.

Сотрудники группы компаний «Химрар» при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) разработали и впервые в мире вывели на российский и международный рынки «Авифавир» в июне 2020 года.

Уточняется, что в клинических исследованиях препарата принимали участие 460 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Изучение эффективности препарата позволило специалистам сделать вывод о том, что «Авифавир» способен оказывать противокоронавирусное действие, а также облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания в два раза в отличие от стандартной терапии.

Поставки «Авифавира» осуществляются более чем в 15 стран мира, рассказали в компании.

По словам медицинского директора ГК «Химрар» Елены Якубовой, за последние 17 месяцев среди 4 млн пациентов, во всем мире прошедших курс терапии, была отмечена хорошая переносимость препарата, а новые нежелательные явления зарегистрированы не были.

24 декабря старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета (УрФУ) Михаил Болков оценил эффективность препарата от COVID-19 на основе антител. По его словам, моноклональными антителами можно лечить не только коронавирус, но и другие инфекции, однако сложность заключается в трудоемкости и стоимости их производства.

24 декабря директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра, эффективен, в частности, против нового штамма «Омикрон». Он уточнил, что клинические исследования в центре планируют начать после новогодних праздников. А в течение трех месяцев, согласно планам, их намерены завершить.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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