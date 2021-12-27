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В Польше обеспокоились влиянием России в случае выхода из Евросоюза

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Сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий назвал выход Польши из Евросоюза (ЕС) катастрофой для страны. Он считает, что тогда государство может оказаться в сфере влияния России.

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«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо в российской сфере влияния», — сказал Либицкий в интервью изданию Do Rzeczy.

По мнению сенатора, Варшава должна сделать все для того, чтобы страна никогда не вышла из Евросоюза. Так, Либицкий считает, что в первую очередь властям нужно как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты.

12 декабря польский министр юстиции Збигнев Зебро заявил о том, что, если Евросоюз примет решение лишить Польшу финансирования и продолжит оказывать на нее давление в вопросе верховенства закона, Варшаве следует приостановить членские взносы ЕС, а также начать накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе.

По его словам, такой шаг будет вполне оправданным на фоне того, что ЕС незаконно отказывает республике в средствах из общего бюджета, в который она тоже вкладывается.

При этом эксперт по правовым вопросам Института демократии Центральноевропейского университета Петра Бард в беседе с «Известиями» отметила, что Польша — крупнейший получатель средств Евросоюза, так что прозвучавшая угроза является пустой, ее нельзя принимать всерьез.

27 октября стало известно, что суд Европейского союза наложил на Польшу штрафы в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. В свою очередь, замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал такое решение узурпацией и шантажом. По его словам, это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство собственного государства.

До этого премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с ЕС беседой с пистолетом у виска.

21 октября глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Моравецкий отверг данные предположения, заявив, что Варшава не планирует выходить из ЕС.

7 октября Конституционный суд Польши постановил, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции. В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. В свою очередь, Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза.

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