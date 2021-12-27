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Mastercard и КХЛ провели «Новогодний матч» в Москве

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Mastercard и КХЛ провели на Красной площади в Москве «Новогодний матч». Одна из главных целей хоккейной встречи — сбор средств для помощи подопечным фонда «Линия жизни».

«Большой важной целью для нас является, конечно же, привлечение внимания к социальному проекту — это наш совместный проект с фондом «Линия жизни», в рамках которого мы собираем средства для подопечных фонда, и мы рассчитываем, что мы привлечем максимальное внимание к этому проекту, к фонду и к проблематике, которой занимается фонд», — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России Светлана Волошенко.

На льду встретились команды «Друзья КХЛ» и «Друзья Mastercard». В их составе — игроки Женской хоккейной лиги легенды спорта и звезды шоу-бизнеса.

«Мы очень рады выступать благополучателем «Новогоднего матча» на Красной площади, потому что хоккей — это самый мужественный вид спорта, и люди, которые любят хоккей, — люди, которые играют в хоккей, — это мужественные люди, а мужественные люди всегда помогают тем, кто в этом нуждается, и вот это бесценно. Тот самый уникальный случай, когда бесценное можно сделать с помощью Mastercard», — отметил вице-президент фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Матч состоялся при поддержке платформы «Центр внимания» созданной правительством Москвы для помощи инициативам в сфере социальной ответственности.

«Мы поняли, что, конечно, город может многое, но без наших партнеров, без нашего бизнеса, без наших фондов мы совершенно не справимся. И вот сегодня мы с вами как раз пример такого первого офлайн-проекта, когда и бизнес-партнеры участвуют, и наши фонды как раз в таком благотворительном деле, потому что Москва — это город неравнодушных», — добавила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Все вырученные от матча средства помогут тяжелобольным детям.

«Мы понимаем, что хоккей идет родом из детства, в том числе это и помощь детям, и возможность для большого количества детей прикоснуться в том или ином виде к нашему любимому виду спорта, поэтому мы клубы наши всегда стимулируем этим заниматься», — заключил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Сбор средств открыт на сайте фонда до 31 декабря.

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