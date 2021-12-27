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Украинский боксер сделал подарок отцу из своих олимпийских медалей

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Украинский боксер отправил свои награды в Россию. Именитый чемпион Василий Ломаченко сделал подарок отцу. Из олимпийских медалей ювелиры изготовили нательный крест. Для изделия от каждой награды вырезали фрагмент металла, сообщает телеканал «Известия». Комплект с крестом Василий решил подарить отцу на 57-летие. Презент — знак уважения, Анатолий лично тренировал сына. Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, лучший боксер вне категорий, автор многочисленных рекордов, самый титулованный боец Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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