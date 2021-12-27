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Президент Татарстана Минниханов заявил о готовности исполнять закон о региональной власти

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник, 27 декабря, заявил, что регион будет исполнять закон о региональной власти. При этом в разговоре с журналистами он отметил, что мнение республики не учитывалось при принятии закона.

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«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга. <…> Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», — сказал Минниханов.

В том случае, если бы при разработке законопроекта приехал кто-то из авторов документа, позиция парламента Татарстана могла бы быть другой, добавил он.

«Если бы, наверное, тот же [председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей] Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая», — отметил глава региона.

Ранее, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов РФ запрещено именоваться президентами. Законопроектом предусмотрена возможность вхождения одного региона страны в состав другого. Документ также предлагает разрешить направлять доходы автономных округов в бюджет субъекта.

В пресс-службе Госдумы уточняли, что изменится и механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом России, в том числе и в связи с утратой доверия. Также глава государства может выносить предупреждение и выговор главе субъекта.

При этом парламентарии в Татарстане не поддержали вышеуказанный законопроект. Как сообщалось, депутаты выразили мнение, что реализация документа приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию.

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