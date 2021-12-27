Президент Татарстана Минниханов заявил о готовности исполнять закон о региональной власти

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник, 27 декабря, заявил, что регион будет исполнять закон о региональной власти. При этом в разговоре с журналистами он отметил, что мнение республики не учитывалось при принятии закона.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга. <…> Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», — сказал Минниханов.

В том случае, если бы при разработке законопроекта приехал кто-то из авторов документа, позиция парламента Татарстана могла бы быть другой, добавил он.

«Если бы, наверное, тот же [председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей] Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая», — отметил глава региона.

Ранее, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов РФ запрещено именоваться президентами. Законопроектом предусмотрена возможность вхождения одного региона страны в состав другого. Документ также предлагает разрешить направлять доходы автономных округов в бюджет субъекта.

В пресс-службе Госдумы уточняли, что изменится и механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом России, в том числе и в связи с утратой доверия. Также глава государства может выносить предупреждение и выговор главе субъекта.

При этом парламентарии в Татарстане не поддержали вышеуказанный законопроект. Как сообщалось, депутаты выразили мнение, что реализация документа приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию.