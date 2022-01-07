Последнее в 2021 году заседание совета директоров ЦБ состоялось 17 декабря. Ключевая ставка по его итогам была повышена с 7,5% до 8,5%. Целью этой меры регулятор назвал снижение инфляции по итогам 2022 года.

Мой прогноз монетарной политики на новый год основан на факторах, которые определяют динамику инфляции и инфляционных рисков, учитывают денежно-кредитные условия и экономическую активность. Последняя растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может усилиться в случае развития новых волн пандемии и возобновления карантинных ограничений.

По моим оценкам, экономическая активность в IV квартале 2021 года росла быстрее, чем в третьем, но ожидаемо медленнее, чем в период активного восстановления, наблюдавшегося с весны по середину лета 2021 года. Прогнозирую рост ВВП по итогам 2021-го в пределах 4,5%.

Опережающие индикаторы сигнализируют о том, что потребительский и инвестиционный спрос продолжают уверенно повышаться. Увеличение капиталовложений поддерживается значительным ростом прибыльности компаний, представляющих различные секторы экономики. Ускоренное повышение объемов кредитования, рост реальных заработных плат и низкая склонность домохозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают усиление потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Объем потребления платных услуг приблизился к допандемическому уровню, несмотря на сложную эпидемическую обстановку.

Усилилось инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на предложение со стороны трудовых мигрантов. Безработица обновила исторический минимум, достигнув 4,3%, а число вакансий находится на исторических максимумах, оно заметно выше, чем два года назад. Во многих отраслях ощущается нехватка персонала, причем как специалистов, так и неквалифицированных работников. Трудовая миграция уже вернулась к допандемическому уровню. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем устойчивое ускорение роста российской экономики будет прежде всего определяться динамикой производительности труда.

Усиление спроса на различные категории рабочей силы транслируется в устойчивый рост номинальных зарплат. Всё больше предприятий вынуждены повышать их двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников. Нехватка работников — один из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства. Им сложно догонять растущий спрос. Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда на протяжении всего 2022 года.

Инфляция превышает октябрьский прогноз Банка России. В октябре-ноябре 2021-го месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен достигли максимума за последние шесть лет. Годовая инфляция разогналась до 8,4%, что было связано как с временными, так и с устойчивыми факторами. К временным относят сдвиг сроков уборки урожая, значительный рост цен на зарубежные турпоездки в период новогодних каникул, а также сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими. Но, даже если вынести за скобки быстро дорожавшие в прошлом году товары и услуги, останется устойчивая часть инфляции, которая заметно выше цели ЦБ.

При сохранении высоких инфляционных ожиданий для достижения таргета по инфляции потребуется больше времени, будут необходимы более значительные меры ужесточения денежно-кредитной политики. В противном случае рост инфляции и инфляционных ожиданий продолжится.

Конечно, сверхжесткая монетарная политика, агрессивно реагирующая на временные факторы, могла бы быстрее вернуть инфляцию к цели ЦБ на уровне 4%. Однако ценой этого стало бы резкое сокращение экономической активности и последующее существенное отклонение инфляции вниз от цели. Сбалансированная денежно-кредитная политика направлена на ценовую стабильность и призвана ограничить резкие колебания инфляции как вверх, так и вниз. По моим оценкам, к концу 2022 года инфляция снизится до 5,5–6%, а Центробанк рассчитывает на показатель в диапазоне 4–4,5%.

Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Замедлению роста цен могут препятствовать сохраняющиеся сбои в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности урожая в России и за рубежом.

Рост номинальных процентных ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению. С одной стороны, повышение ставок по срочным вкладам делает их привлекательным инструментом накоплений. С другой — банки искусственно ограничивают возможности вкладчиков по использованию этих новых, более выгодных предложений.

Подводя итоги, отмечу, что, на мой взгляд, в 2022 году ЦБ займет выжидательную позицию и будет действовать с оглядкой на решения ФРС, которая планирует начать цикл повышения процентных ставок во втором полугодии. Если американский регулятор будет придерживаться своих планов, ЦБ РФ может начать постепенное снижение ключевой.

Автор — аналитик «Фридом Финанс»

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