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На Украине заявили о неспособности Запада противостоять России

Политолог Бортник: после прихода к власти Байдена Запад исчерпал рычаги влияния на Россию
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После прихода к власти в США Джо Байдена западные страны неспособны противостоять России ни в военном, ни в экономическом ключе. Такое мнение выразил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Он убежден, что избрание Байдена, а также уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ ослабили Запад, который уже испробовал все возможные способы влияния на Москву.

«В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал» — подчеркнул политолог в эфире телеканала «Наш» 23 декабря. Видеозапись выступления опубликована на YouTube.

Бортник также прокомментировал возможное отключение РФ от международной системы SWIFT. Данное решение, как считает специалист, скорее всего, ударит по миллиардам западных инвестиций.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против страны введут небывалые санкции. Вместе с тем министр обратил внимание на то, что Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций. Он также выразил надежду на благоразумие западных политиков.

Также Лавров не исключил, что Запад стремится подпитать милитаристские настроения Украины, чтобы устроить «маленькую войнушку», в которой можно будет обвинить Россию. Министр назвал позицию Запада и НАТО по Украине хамством.

Накануне вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины Россию могут ждать санкции, которых еще не было. По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками, напрямую доводя до сведения Москвы, что «не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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