Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца Белянкина получили до 20 лет колонии

Мособлсуд 27 декабря вынес приговоры фигурантам дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Обвиняемые получили от 5 до 20 лет лишения свободы.

Максимальный срок получил Сергей Ходжоян, нанесший мужчине смертельное ножевое ранение.

«Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30. п. п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в постановлении суда.

По 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно суд назначил братьям Гамлету и Гранту Айрапетяновым. По данным следствия, в ходе совершения преступления они держали Белянкина, а также «активно участвовали» в избиении двух врачей-реаниматологов.

Участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили в поселке Путилково Красногорского района Московской области 1 июня 2019 года. Его близкие сообщили, что он пытался заступиться за мужчину, которого избивала толпа, но сам стал объектом нападения. Его и второго мужчину ударили ножом, экс-спецназовец погиб до приезда скорой помощи, второго раненого госпитализировали в тяжелом состоянии.