Суд в Белоруссии приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии

Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Дудникова виновным в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, а также в разжигании розни, публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя страны.

5 мая Дудников был задержан в Минске по обвинению в организации действий, нарушающих общественный порядок. Позднее россиянина арестовали.

2 июня российский консул посетил Дудникова в минском СИЗО. По словам работника посольства РФ, арестованный чувствовал себя нормально, на условия содержания не жаловался.

14 июля россиянин полностью признал вину. Тогда сообщалось, что ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»), по которой Дудникову грозило до трех лет лишения свободы.

После выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.