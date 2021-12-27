В Крыму рассказали о неуплате Зеленским коммуналки

Президент Украины Владимир Зеленский, уклоняясь от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Крыму, подает плохой пример. Об этом сообщил в понедельник, 27 декабря, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, появилась информация, согласно которой семья украинского лидера уклоняется от уплаты коммунальных услуг за недвижимость в Ялте и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков РФ. Крючков подчеркнул, что перед законом все равны.

«А так Зеленский, как глава государства, подает плохой пример украинцам и рискует стать одним из самых злостных неплательщиков в Российской Федерации», — отметил советник главы Крыма в беседе с «РИА Новости».

О наличии у Зеленского недвижимости в Крыму стало известно в предвыборный период в 2019 году. Супруга украинского президента приобрела квартиру еще в 2013 году, до возвращения Крыма в состав РФ. В штабе Зеленского отметили, что президент намерен пользоваться недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма на Украину».

В августе 2021-го глава Республики Крым Сергей Аксенов привел в пример Зеленского как законопослушного плательщика за квартиру. Кроме того, по мнению главы Крыма, украинский лидер в случае обострения внутриполитической ситуации на Украине может попросить убежище на полуострове.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за соответствующее решение проголосовало большинство жителей региона.