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ФСБ задержала двух членов напавшей на Дагестан банды Басаева и Хаттаба

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Сотрудники ФСБ России в понедельник, 27 декабря, опубликовали кадры задержания Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева — они были участниками банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и участвовали в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.

Как уточнили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Сверо-Кавказскому федеральному округу, мужчин задержали, а Бакиева арестовали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

Неотвратимое возмездие: задержаны пособники Хаттаба и Басаева
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В действиях Бакиева и Канмурзаева следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ («Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов»).

«Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 тыс. человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате обстрела военнослужащих, в котором принимала участия банда Басиева и Хаттаба, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

До этого, 30 апреля, суд арестовал одного участника банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Им оказался житель Краснодарского края Александр Пономаренко. Отмечалось, что он также осуществлял преступную деятельность совместно с Басаевым и Хаттабом.

Всего в результате нападения банды Басаева и Хаттаба за август и сентябрь 1999 года в Дагестане погибло более 280 и было ранено свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.

Хаттаба и Басаева, которые руководили вторжением в Дагестан, ликвидировали в начале 2000-х. Хаттаба — в 2002 году, Басаева — в 2006-м. К 2019 году всего за нападение на Дагестан осуждены и приговорены к срокам от трех до 15 лет 72 человека, дополняет сайт «Газета.Ru».

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