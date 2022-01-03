Мировая экономика, в том числе и российская, продемонстрировала уверенное восстановление после кризиса. Цены на сырье, которые оказывают доминирующее влияние на отечественный ВВП, не просто вернулись на максимумы до пандемии, а взлетели на рекордные высоты. На фоне ралли сырьевых котировок обострились глобальные инфляционные риски, многие страны столкнулись с энергокризисом.

Что будет влиять на нашу экономику в 2022 году? Главным образом общемировая и внутрироссийская эпидемиологическая картина, сырьевые цены, монетарный курс мировых ЦБ, динамика движения рискового капитала, геополитика.

Волна штамма «Омикрон» стремительно распространяется по странам, в том числе с высокой долей привитого населения. При этом в России, первой разработавшей высокоэффективную вакцину, по-прежнему невысокий процент полностью привитых. К концу декабря эта цифра составляла 44,5%, ревакцинировались около 10%.

Пандемия влияет на экономику прямым образом — ухудшается ситуация на рынке труда, государство вынуждено сохранять социальные программы, а расходы на экстренные меры поддержки растут. При этом вводимые ограничения сдерживают восстановление в секторе услуг.

Впечатляющий взлет котировок нефти, газа, металлов, удобрений, продовольствия в 2021-м может показаться благом для экономики РФ. На деле же это палка о двух концах. У России высокая зависимость и от импорта. А стоимость зарубежных товаров тоже увеличивается — ведь дорожают энергоресурсы для самого производства товаров и услуг. В итоге мы опять получаем импортируемую инфляцию. Позитивными последствиями энергетического ралли являются рост товарного трафика, рекордный профицит торгового баланса России, сильный скачок корпоративных финансовых показателей.

Взгляд на сырьевые рынки в 2022 году сдержанный. Восполнение запасов и резервов, усиление добычи, торможение мировых экономик и соответствующее замедление потребительского спроса, а также риски очередных вирусных ограничений — всё это может сдерживать рост цен на сырье.

Для российского бюджета среднегодовые цены выше $60 более чем достаточны. Профицитный бюджет страны в 5,6% от расходов и 1% к ВВП на будущий год сверстан по $44,2 за баррель. А всё, что выше планки, в рамках бюджетного правила будет направляться в ФНБ. По прогнозам правительства, его размер может достигнуть 65% от доходов бюджета, или 16,5 трлн рублей.

Таким образом, даже если средние цены на нефть в 2022-м будут ниже, чем в 2021-м ($71 за баррель), Россия сохранит высокую макроэкономическую устойчивость. Бюджеты нефтегазовых корпораций также останутся профицитными.

Между тем во многих странах ужесточается денежно-кредитная политика. Центробанки приступают к постепенному закручиванию гаек, чтобы избежать риска высокой продолжительной инфляции и не допустить стагфляции на этапе закономерного торможения экономик.

17 декабря Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%. В 2022-м ожидается затухание проинфляционных факторов и понижение ставки фондирования в направлении 6%. Временное монетарное ужесточение способствует повышению курса рубля, что в числе прочего позволяет сгладить негативный эффект импортируемой инфляции.

Итак, каковы же перспективы отечественного ВВП в 2022 году? Развивающийся характер российской экономики еще будет испытан на прочность. Конъюнктура товарных площадок, глобальное монетарное ужесточение, межгосударственные трения повышают нервозность участников рынка, а вместе с ней и волатильность акций, облигаций, валют.

С учетом факторов внешней среды и внутрироссийской повестки видится постепенное снижение темпов роста ВВП к 3%. Есть ожидания купирования инфляции и смягчения риторики ЦБ. Вероятное ослабление ценового давления в экономике окажет поддержку долгосрочным облигациям, а валюта будет подпитываться сильным торговым балансом страны.

Изменчивость рынка акций может повыситься, а трендовость в индексах 2022 года ослабнет. Однако бумаги потребительского сектора, телекоммуникаций и электроэнергетики, возможно, смогут вздохнуть при затухании инфляции и сигналах снижения внутрироссийских кредитных ставок.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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