Количество классов на карантине в школах Петербурга снизилось до 180

Количество школьных классов, которые отправили на карантин из-за ОРВИ или коронавируса, снижается в Санкт-Петербурге вторую неделю подряд.

По данным на понедельник, 27 декабря, на дистанционном обучении находится 180 классов в 97 школах. Это 0,9% от общего количества классов в городе. Закрыто 13 групп в 12 детских садах.

Количество детей, которые обучаются в смешанном формате дома, снизилось на 0,9% от общего количества учеников, сообщает телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по образованию.

Врачи Петербурга выявили 1834 новых случая коронавируса за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Северная столица удерживает второе место в антирейтинге по приросту заболевших коронавирусом. Зарегистрировано 60 летальных исходов.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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