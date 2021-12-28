Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, который, по сути, вводит новый режим налогообложения, рассчитанный на микробизнес. Попробуем разобраться, в чем принципиальные плюсы и отличия Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) от существующих систем и, главное, зачем малому бизнесу переходить на этот режим.

О том, что ФНС прорабатывает механизм нового налогового режима для малого бизнеса, стало известно еще летом. Условия достаточно понятные: АУСН могут применять юрлица и ИП, которые соответствуют следующим показателям:

количество работников — до пяти;

пяти; оборот — не более 60 млн рублей в год;

используют упрощенную систему налогообложения;

предприниматели должны будут уполномочить кредитную организацию, осуществляющую информационный обмен с налоговыми органами, то есть дать права своему банку на обмен информацией по движению средств по счету.

Среди явных плюсов нового режима можно выделить отмену обязанности по уплате страховых взносов и необходимости содержать в штате бухгалтера. Кроме того, не нужно подавать налоговую декларацию и вести книгу учета доходов и расходов.

Пока режим вводится в качестве эксперимента на пять лет в четырех регионах: в Москве, Калужской и Московской областях и в Татарстане с 1 июля 2022-го по 31 декабря 2027 года. Причем в первые полгода возможность вступить в эксперимент будет только у вновь зарегистрированных предпринимателей.

Следует также отметить, что данный налоговый режим добровольный. И предприниматели не освобождаются от обязанностей налоговых агентов по НДФЛ. Однако есть нюанс — ставки. Они увеличиваются: вместо 6% на упрощенной системе налогообложения (УСН) — «доходы» — планируется 8%, «доходы минус расходы» — 20%.

Суть законопроекта сводится к переходу ФНС к новой сервисной функции, которую так давно ждут предприниматели, — не только фискальные полномочия, но и консультационные услуги и расчет налогов для предпринимателя. То есть теперь сама ФНС будет анализировать деятельность бизнеса и за него рассчитывать платежи. Предпринимателю останется лишь подтвердить сумму и нажать кнопку «оплатить». Это стало возможно благодаря включению в работу банков, развитию цифровых возможностей самой налоговой, в том числе анализу данных с онлайн-касс.

Это одно из самых важных нововведений, которое при удачном проведении эксперимента сможет кардинально изменить налоговое администрирование в стране.

То есть предпринимателям предлагается сделать выбор между увеличением ставок и снижением общей нагрузки в виде отмены страховых взносов на своих сотрудников, а также необходимостью содержать бухгалтера и вести расчеты для целей налогообложения. Предполагается, что данный налоговый режим будет выгоден микробизнесу с минимальным штатом. Но так ли это? Давайте разберемся.

Во-первых, предпринимателю не потребуется начислять и уплачивать страховые взносы за сотрудников — один из главных аргументов, поскольку бизнесу приходится ежемесячно начислять и ежеквартально уплачивать эти взносы. Речь идет о достаточно трудоемкой операции, отнимающей время. Соответственно, их ждет прямое сокращение издержек.

Во-вторых, и это вытекает из первого тезиса, возможен отказ от бухгалтера, так как функцию расчета налога берет на себя ФНС. И это сокращение издержек — не подаем декларацию и не ведем книгу учета доходов и расходов.

При этом у предпринимателя остается обязанность быть агентом по уплате НДФЛ за работников, что так или иначе будет требовать времени.

Увеличение ставок — один из показателей, которые на первый взгляд должны отпугнуть от перехода на данный режим. Однако это может быть компенсировано перечисленными плюсами. Справочно: перед тем как пойти на такой эксперимент, ФНС провела исследование, где спросила предпринимателей, готов ли бизнес платить больший процент налогов в обмен на отмену страховых взносов, и подавляющее большинство ответило положительно.

Интересно еще и вот что: в случае ошибок в расчетах ФНС и дальнейшей оплате предпринимателями последние будут апеллировать к налоговой службе в случае возникновения спорных случаев. И тут парадокс — как будут трактовать такие дела суды? Ведь по факту ФНС будет спорить сама с собой, хотя формально оплачивать всё равно должен предприниматель. Именно для этого и вводится эксперимент, чтобы предусмотреть всевозможные риски и отработать техническую сторону процесса.

Второй важный вывод: освобождение от уплаты страховых взносов — несомненно, главный стимул для перехода на данный режим, поскольку расчет и уплата «зарплатных налогов» оценивается предпринимателями как трудоемкий и затратный процесс.

В перспективе, думаю, нужно будет повышать количество участников этого режима за счет изменения критериев — увеличивать число работников. Поскольку именно компаниям с большой нагрузкой на фонд оплаты труда (человекоемким отраслям) очень выгоден данный режим. Например, маленьким магазинам, салонам красоты, барбершопам — одним словом, торговому микробизнесу и предпринимателям из сферы услуг.

Однако при переходе на АУСН компания становятся максимально прозрачной — ФНС видит и проводки по счетам. В этой ситуации ответственность налоговой службы за безопасность данных возрастает.

В целом предлагаемый эксперимент заслуживает серьезного внимания, поскольку может кардинально изменить модель взаимодействия налогоплательщика с государством в лице ФНС. А предлагаемые нововведения действительно выгодны микробизнесу, который работает вбелую. Самое главное — исключить малейшие ошибки, чтобы было доверие между предпринимателями и налоговиками.

Автор — исполнительный директор «Опоры России»

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