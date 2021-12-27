Пенсионерка в Ленинградской области провела в застрявшем лифте почти девять часов

Ануза Сидорова, 90-летняя пенсионерка из деревни Колтуши в Ленинградской области, провела в кабине застрявшего лифта почти девять часов. Об этом стало известно 27 декабря.

Диспетчер аварийной службы в комментарии журналистам заявила, что якобы поступила лишь одна заявка, на которую сразу выехали. Но пенсионерка утверждает, что обращалась к диспетчеру на протяжении всего дня.

«С двух часов и до пол-одиннадцатого я пробыла в лифте. Через каждые полчаса я ей звонила. Она говорила: «Ждите-ждите, вы какая-то нетерпеливая». Я говорю: да сколько же ждать, я уже скоро упаду, ноги подсекает», — рассказала Сидорова.

В это время родственники женщины пытались найти ее, обратились в полицию. Пенсионерку искали волонтеры.

Женщина ходила по кабине, делала гимнастику и пела песни. Затем у нее подскочило давление и заболели ноги.

«У меня палки были, я стучала палками этими. Если бы не ходила, вообще упала бы там!» — рассказала она.

Стук услышал внук пенсионерки. К тому моменту женщина, сорвав голос, только стучала и кашляла в ответ. Аварийщики после телефонного звонка пришли через 10 минут из соседнего дома.

У большого лифта, в котором находилась женщина, не работает табло — не было видно, стоит он на этаже или находится в пути. К жильцам приезжала только маленькая кабина, в то время как пенсионерка находилась между первым и вторым этажом. По словам соседей, лифт в подъезде ломается постоянно, поэтому никто не удивился, что большая кабина не приезжает.

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

«Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о длительном нахождении 90-летней пенсионерки в кабинете лифта многоквартирного дома, расположенного в п. Колтуши. В ходе проверки будет дана оценка деятельности организации, ответственной за эксплуатацию лифтового оборудования, управляющей компании и ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что житель Владивостока провел в застрявшем лифте более восьми часов. Инцидент произошел вечером в пятницу, однако вызволили жильца только утром в субботу. Электромеханик аварийной службы обнаружил в кабине неадекватно ведущего себя мужчину, который еле стоял на ногах, а из одежды на нем были только трусы.