Лавров назвал поданный в ВТО иск против РФ позорным шагом

Обращение Евросоюза (ЕС) во Всемирную торговую организацию (ВТО) с претензиями в отношении России — непорядочный и позорный шаг. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 27 декабря, рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое было размещено в YouTube.

«Это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию», — отметил министр.

19 ноября сообщалось, что ЕС оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

При этом 25 декабря сообщалось, что ЕС обратился в ВТО, предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

При этом в Минэкономразвития назвали информацию о требовании ЕС €290 млрд от России недостоверной. Там пояснили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Отмечается, что правила ВТО не предполагают выплат «каких-либо компенсаций».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сообщил, что требование ЕС к России является попыткой европейских стран переложить на Москву ответственность за пострадавшие от санкций европейские компании. Но политик уверен, что сделать это не получится — «так просто в большой глобальной экономике не бывает».

Парламентарий назвал требование ЕС бездумным, а сумму в €290 млрд — выдуманной. Шаги, на которые ЕС может решиться, продиктованы опасениями западных политиков, что ЕС как «серьезная политическая платформа» может не сохраниться, указал Шхагошев.

26 декабря член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что у ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.