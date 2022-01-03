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Полезное открытие: как из банки создать произведение искусства

Художник из Находки творит в технике «алюминиевая живопись»
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Художник из Находки создает картины из алюминиевых банок. Его работы выставлены в Находкинской городской библиотеке-музее. Как появляются необычные произведения искусства — в фотогалерее «Известий»
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Мастер творит под псевдонимом «13атом». 13 — порядковый номер алюминия в таблице Менделеева
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Свою необычную технику он придумал самостоятельно и назвал ее «алюминиевая живопись»
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Работа над первой картиной началась в 2016 году
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сначала мастер разрезает ножницами банки на тонкие пластинки
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
С помощью полиуретанового клея и пинцета кусочки алюминия крепятся на холст
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Работа над картиной «Маршал Жуков. Свет и тьма»
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Мастерская, в которой художник творит, располагается в гараже. Здесь же в числе прочих была создана работа «Вселенная души. Юрий»
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Только что художник закончил работу над картиной «Лабиринт Сансары»
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
«Аленькие цветочки» в деталях
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Алюминиевая живопись художника из Приморского края
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
На создание одной картины у художника уходит от 4 до 9 месяцев
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