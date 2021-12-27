Тимошенко заявила об обмане украинцев в вопросе поставок газа

Власти Украины обманывают граждан страны в вопросах поставок газа из Европы, на самом деле топливо поступает в страну из России. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что в европейских государствах нет таких объемов топлива, которые необходимы для обеспечения Украины.

«С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» — возмутилась депутат.

«Они (украинские власти. — Ред.) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов, с поставок российского газа — от $70 до $100 за каждые тысячу кубометров газа... они закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — указала политик 25 декабря в эфире телеканала «НАШ». Видеозапись опубликована на YouTube.

Согласно теории Тимошенко, для фальсификации прокачки топлива из Европы власти соорудили специальную трубопроводную перемычку, через которую газ двигался по кругу, а после его регистрировали на таможне. Лидер политсилы подчеркнула необходимость привлечь к уголовной ответственности всех участников данного сговора.

25 декабря бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны своими действиями спровоцировали энергетический кризис. По его словам, у правительства были деньги и время закупить дешевый газ, но из-за неумения прогнозировать власти «проспали» ситуацию с энергоресурами. Политик считает, что это могло быть сделано преднамеренно.

23 декабря в «Нафтогазе» рассказали, что срок эксплуатации крупнейших месторождений газа на Украине уже подходит к концу, в ряде случаев они опустошены на 80%. Как отметил экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака, опустошенные месторождения «Нафтогаза» являются долгосрочной угрозой для Украины.

17 декабря глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. Как убежден глава компании, украинцам в текущих условиях следует экономить на газе, чтобы не зависеть от импорта.

Ранее Тимошенко неоднократно обвиняла украинские власти в провоцировании энергетического кризиса на Украине. Так, 22 ноября она заявила, что страну поставили на колени, поскольку она зависит от поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

Украина с 2015 года отказалась от прямых закупок российского газа, заявляя о реверсе из Европы.