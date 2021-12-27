Названы сроки появления первого в истории Ferrari кроссовера

Итальянская компания Ferrari в середине 2022 года представит первый в истории бренда кроссовер, который получил название Purosangue. Об этом 27 декабря сообщает Motor1.

Отмечается, что в переводе с итальянского Purosangue означает «чистокровный». Новинка, работа над которой ведется с 2018 года, на сегодняшний день проходит дорожные испытания на трассе недалеко от завода Ferrari в Маранелло.

В основе кроссовера лежит платформа Front Mid Engine Architecture от модели Ferrari Roma. О силовой установке новинки пока известно немного. Ожидается, что Purosangue будет приводиться в движение гибридной системой на базе мотора V8 с двойным турбоннадувом. Кроме того, автомобиль получит роботизированную коробку передач и пневматическую подвеску.

20 апреля сообщалось, что китайская компания Hongqi представила новый гиперкар S9.

Автомобиль представляет собой среднемоторное купе с кузовом из углепластика. Машина оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из четырехцилиндрового бензинового двигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет более 1400 л.с.