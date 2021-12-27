ФАС раскрыла ценовой сговор на рынке металлопроката

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения. Об этом сообщили в Антимонопольной службе в понедельник, 27 декабря.

На фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы, ФАС провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов.

По результатам анализа полученной информации антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» признаны нарушившими закон о защите конкуренции.

Эти организации вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 рублей.

Заключение картельного сговора предусматривает наложение на компании оборотных штрафов по ст. 14.32 КоАП. В ближайшее время в отношении ответчиков возбудят административные дела. Компаниям также выдали предписание о прекращении противоправных действий.

Решение ФАС и материалы по делу направят в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, продающими товары на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, покупающими на одном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

В конце июля участники рынка недвижимости заявили «Известиям», что с начала пандемии ремонт квартир и дач подорожал на 32% из-за роста цен на стройматериалы. Согласно данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с четвертого квартала 2020 года сильнее всего подорожал металлопрокат — на 80–100%.