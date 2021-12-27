В 2021 году Digital-аудитория холдинга МИЦ «Известия» выросла на 22%

По итогам года совокупная ежемесячная онлайн-аудитория холдинга МИЦ «Известия» выросла на 22% и на данный момент достигает более 61 млн человек, в 2020 году — 50 млн.

В 2021 году аудитория портала IZ.RU по всему миру увеличилась на 14% — около 230 млн человек. Месячная аудитория сайта показала рост на 4% — 32 млн человек. В марте 2021-го этот же показатель достигал 37 млн человек. Количество ежемесячных просмотров сайта выросло на 13% — до 285 млн (в 2020 году было 252 млн). Помимо этого увеличились показатели прямых переходов на сайт более чем в 2 раза — на 112%.

Как отметили в пресс-службе холдинга МИЦ «Известия», такое увеличение прямого трафика свидетельствует о том, что сайт интересен аудитории и хорошо запоминается, люди стали чаще делиться ссылками издания через свои мессенджеры и проявлять лояльность. Количество визитов на главную страницу портала iz.ru на конец года составляет более 21 млн человек, а просмотров — более 70 млн раз. Также МИЦ «Известия» отмечает рекордный рост охватов видео на сайте: просмотры достигают 270 млн* (данные счетчиков liveinternet и «Яндекс»).

Кроме того, по данным ведущего национального телеизмерителя, в текущем году существенно выросла доля телеканала «Известия», транслирующего новостной контент в режиме 24/7, на 51%, что составляет 0,134% (Россия 100+, аудитория 4+). В августе 2021 года «Известия» стали лидером тематического новостного вещания среди телеканалов: его аудитория показала рост в 1,5 раза, а технический охват вырос до 82 млн человек. Помимо этого доля «Известий» выросла с июля 2021 года на 19% по аудитории 4+ и аудитории 18+. (Россия, август 2021).

По версии «Медиалогии», газета «Известия» осталась одним из самых популярных печатных изданий в России, удерживая первую строчку в рейтинге самых цитируемых газет страны.

Сайты холдинга продолжают повышать удобство для своей аудитории и работать над адаптацией новостей под запросы пользователей, повышением качества просмотра ленты новостей и внедрением новых интересных форматов.