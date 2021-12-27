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Общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными

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В Санкт-Петербурге с нового года общественные туалеты, которые находятся в хозяйственном ведении «Водоканала», станут бесплатными. Возмещение затрат на эксплуатацию будет происходить за счет бюджетных ассигнований города.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению города телеканалу «78» рассказали, что в туалетах будет находиться дежурный персонал для помощи маломобильным людям. Это позволит исключить риск возникновения аварийных ситуаций на сетях водопровода, канализации, электроснабжения, а кроме того, защитит от вандалов и похитителей.

Сейчас в ведении «Водоканала» находится 651 общественный туалет. Более сотни оборудованы для маломобильных групп населения. За посещение приходится платить 30 рублей.

Ранее петербургских водителей предупредили, что их попытки оспорить штрафы за неоплаченную парковку в связи со снежными заносами обречены на провал. В городском комитете по транспорту сообщили, что с 1 по 13 декабря в бюджет города от эксплуатации зоны платной парковки поступило порядка 15 млн рублей. Сумма штрафов будет подсчитана в конце текущего месяца.

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